Nog geen olympisch ticket: Belg Maximilien Drion sneuvelt in halve finales op WK ski mountaineering

In het ski mountaineering, ook wel skimo, is het de opdracht om een berg zo snel mogelijk te beklimmen met je ski's en vervolgens al glijdend af te dalen.



Eerder deze week behaalde de Belg Maximilien Drion op het WK in Morgins (Zwi) een zilveren medaille op het onderdeel vertical.



Maar veel belangrijker was hoe hij zou presteren op de sprint, dat naast de gemengde estafette op het programma van de Olympische Winterspelen van 2026 staat.



Naast medailles waren er op de sprint ook 2 olympische tickets te verdienen voor mensen die zich niet kunnen plaatsen voor de estafette, zoals Drion dus.



Drion plaatste zich gemakkelijk voor de halve finales, maar daar ging het bij de tweede skiwissel mis. Hij struikelde een beetje en viel terug naar de derde plaats. Op de top was dit zelfs al een vierde plaats.



Dat kon Drion in de afdaling naar de finish niet meer goedmaken. De wereldtitel ging naar de Spanjaard Oriol Cardona, die ook de halve finales van Drion had gewonnen.



Voor een olympisch ticket - enkel de top 2 kreeg zekerheid - moet de Belg dus nog even wachten, maar het ziet er voorlopig wel goed uit dat hij zich via de individuele sprintranking alsnog kan plaatsen voor Milaan/Cortina.