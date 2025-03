De wereldsterren zijn weg en toch imponeert PSG, zelfs in nederlaag tegen Liverpool: "Luis Enrique is nu de ster"

do 6 maart 2025 14:39

Ondanks de 0-1-nederlaag in de Champions League was iedereen het er woensdagavond over eens: PSG had Liverpool gedomineerd en had de overwinning verdiend. Een gebrek aan efficiëntie - een oud zeer - nekte de Fransen, die dit seizoen een nieuwe weg ingeslagen zijn. Eentje zonder wereldsterren, maar met een sterk collectief. En met coach Luis Enrique als strenge, maar bevlogen roerganger.

Geen Mbappé, Messi of Neymar meer in Parijs: de drie koningen van het Parc des Princes hebben voorbije jaren afscheid genomen van PSG, met afgelopen zomer Mbappé die als laatste troonsafstand deed. Simpele logica zou zijn dat een ploeg zónder Mbappé slechter is dan eentje mét, maar kijk: PSG lijkt het vertrek van zijn goaltjesdief moeiteloos verteerd te hebben. In de Franse competitie stevent de club af op een nieuwe titel en gisteravond imponeerde PSG, ondanks een nederlaag, in de Champions League. Liverpool, had in Parijs een half mirakel nodig om te scoren - 1 schot op doel, 1 goal - en een héél mirakel - een onklopbare doelman Alisson - om de nul te houden.

Luis Enrique heeft altijd gezegd dat PSG dit seizoen sterker zou zijn dan vorig jaar. Sirik Geffray

Dat PSG het ook zonder Mbappé zo goed doet, is voor veel buitenstaanders misschien een verrassing. Maar niet voor coach Luis Enrique. "Want hij heeft altijd gezegd dat PSG dit seizoen sterker zou zijn dan vorig jaar", weet voetbalcommentator Sirik Geffray, kenner van het Franse voetbal. "Na het vertrek van Mbappé zei hij: "We verliezen iemand die 40 goals maakt, maar als ik er 4 vind die er 12 maken, dan zijn we beter af." Daar werd toen wat lacherig over gedaan. Maar Luis Enrique heeft altijd geloofd dat PSG dit jaar beter zou zijn." Het voetbal ís ook beter, maar zeker in het begin van het seizoen miste PSG - net zoals gisteravond - efficiëntie. "Daardoor hebben ze in de Champions League op de drempel van de uitschakeling gestaan", weet Geffray, die één kantelpunt aanhaalt.

De CL-match in Salzburg was het begin van de kentering. Sirik Geffray

"De CL-match in Salzburg, waar PSG met 0-3 won. Daar voetbalde PSG plots heel goed en die lijn hebben ze vervolgens doorgetrokken. Daarna wonnen ze voor de winterstop nog 4 matchen met glans. Salzburg was het begin van de kentering." Zonder Mbappé teert PSG meer dan ooit op een sterk collectief. "Barcola begon heel goed aan het seizoen en dat is dan overgenomen door Dembélé en later ook Doué. Met Ramos hebben ze een pinch-hitter die ook zijn goaltjes maakt en dan kwam er in de winterstop ook nog Kvaratschelia bij." "Dan heb je nog Neves, die de assistkoning is in de Ligue 1, en Pacho (ex-Antwerp, red) die achterin veel opgelost heeft, in combinatie met Marquinhos. Die gerichte transfers hebben voor een echte kwaliteitsinjectie gezorgd."

Ousmane Dembélé

Luis Enrique als nieuwe ster

Een collectief PSG dus. Op de vraag wie de nieuwe sterren zijn van dit team heeft Sirik Geffray dan ook maar één naam: "Luis Enrique", klinkt het gedecideerd. De Spaanse oefenmeester heeft het team helemaal naar zijn hand gekneed. "Hij staat boven alles en iedereen. Volg je de regels niet, dan kom je niet in de ploeg. Hij kan zich dat ook permitteren, omdat hij kan roteren zonder kwaliteitsverlies. De spelers weten dat ze top moeten presteren." Opvallend in het voetbal van Enrique zijn de vele positiewissels, merkt Geffray op. "Het is een soort totaalvoetbal. De manier van spelen is zo hybride dat iedereen overal komt. En dat maakt het voor tegenstanders heel moeilijk om op te verdedigen."

PSG speelt zijn tegenstanders weg en dat is eigenlijk al 2,5 maand aan de gang. Sirik Geffray

Trainers vinden maar heel moeilijk een antwoord op het totaalvoetbal van PSG. Dat mocht ook Lille-coach Genesio afgelopen weekend ondervinden. Na een partijtje eenrichtingsvoetbal werd het 4-1 in Parijs. "Ik heb me nog nooit zo onmachtig gevoeld", sprak de nochtans ervaren trainer. "Ze spelen hun tegenstanders weg en dat is eigenlijk al 2,5 maand aan de gang", weet Geffray. "Ze zitten er constant op met hun hoge druk. Er is geen moment van rust om de aanval op te bouwen." Dat mocht ook Liverpool gisteravond ondervinden, is te merken in de zogenoemde "advanced stats". PPDA (Passes Per Defensive Action) is een cijfer dat uitdrukt hoeveel druk een team uitoefent. Simpelweg gezegd: het aantal passes dat een team toelaat voor het de bal verovert.

Luis Enrique zal zich niet aanpassen op Anfield, PSG zal op dezelfde manier voetballen. Sirik Geffray