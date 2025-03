Overzicht CL - Absolute afstraffing voor PSV, Real behaalt zuinige zege en Dortmund raakt niet voorbij Lille

Einde

Het zit erop voor vanavond.



In Madrid boekt Real een zuinige zege tegen Atletico, dat in de tweede helft beter voor de dag kwam. Diaz zorgde echter voor een de 2-1, waardoor Real met een kleine voorsprong naar de terugwedstrijd trekt.



In Eindhoven was het een avond om snel te vergeten voor PSV. Arsenal speelde de Nederlanders helemaal kapot, 1-7 is het bikkelharde verdict. Trossard pikte zijn doelpuntje mee en mag een ticket voor de kwartfinale al boeken.



Tot slot kreeg Dortmund in de tweede helft nog een tegenslag te verwerken tegen Lille. De Fransen kwamen langszij in de tweede helft, waardoor de spelers van Dortmund met een fluitconcert naar de kleedkamers moesten.