Clash der Belgen, uitzinnige fans en hoop op eerherstel: waarom je vanavond moet kijken naar Ajax-Frankfurt

do 6 maart 2025 14:26

Vandaag staat de heenmatch tussen Ajax en Eintracht Frankfurt op het programma in de Europa League. Ofwel een clash tussen de Nederlandse nummer 1 en de Duitse nummer 3. Schitteren onze landgenoten? Kan Farioli de kritiek bij Ajax doen verstommen of kruipt Frankfurt uit hun dal(letje)? Kijk live naar de wedstrijd vanaf 21 uur op VRT Canvas of via onze livestream.

Roze wolk versus grijze wolken

Het scheelde niet veel of Union stond vandaag in de 1/8e finales van de Europa League. Alleen werd het in de tussenronde in de verlengingen uitgeschakeld door een 10-koppig Ajax.



Zo neemt Ajax het vandaag op tegen Eintracht Frankfurt. En het verschil in gevoel kan de afgelopen weken niet groter zijn.



Waar Ajax op een roze wolk zit - het staat eerste in de Eredivisie met 8 punten voorsprong op PSV en de nederlaag in de terugmatch tegen Union was het enige verlies in 8 matchen - kregen de Duitsers de afgelopen weken zware klappen in de Bundesliga van Bayern München en Leverkusen.



Frankfurt kende wel een weergaloze eerste seizoenshelft. Getuige daarvan: een derde plaats in de Duitse competitie en een vijfde plek in de League Phase van de Europa League.



Alleen kon Frankfurt sinds eind januari maar 1 keer meer winnen. Zou het vertrek van goudhaantje Omar Marmoush naar Manchester City daar iets mee te maken hebben? Feit is wel dat ze het zonder de Egyptenaar zullen moeten doen in Amsterdam.



Rekenen op de Belgen (en de fans)

Als vervanger van Marmoush werd Michy Batshuayi gehaald in de wintermercato. Hij kon voorlopig nog geen potten breken in Duitse loondienst, maar zo kunnen beide ploegen wel rekenen op 2 Belgen in hun gelederen.



Bij Frankfurt is Arthur Theate een vaste waarde in de ploeg van trainer Dino Toppmöller. Hij zal moeten proberen om de Nederlandse aanvallen mee af te weren.



Daarvoor rekenen ze bij Ajax op Mika Godts. De 19-jarige flankaanvaller toonde dit seizoen al meermaals zijn klasse. Hij was dit seizoen in totaal goed voor 8 doelpunten en 6 assists.



En met Jorthy Mokio is er de afgelopen weken een nieuw Belgisch groeibriljant opgestaan. De nog altijd maar 17-jarige Mokio toonde zich vooral in de heenwedstrijd tegen Union ijzersterk op het middenveld. Hij bekroonde zijn wedstrijd met een geweldig doelpunt.



Naast de Belgen zal ook het publiek zijn rol spelen in de wedstrijd. Beide ploegen speelden tijdens de coronaperiode hun enige wedstrijd tegen elkaar. Het werd toen zonder publiek 2-1 in het voordeel van de Nederlanders.



Maar vanavond kan Frankfurt wel rekenen op zijn fans. En reken maar dat ze zullen laten merken dat ze aanwezig zijn. Frankfurt kan tijdens verplaatsingen altijd rekenen op een hele hoop uitzinnige fans. In de ArenA mogen 2.600 uitfans plaatsnemen, al zullen er naar verwachting ruim 12.000 Frankfurt-aanhangers naar Amsterdam afzakken.

Jorthy Mokio.

Beide coaches met een apart verhaal

Nu we toch langs het veld zitten, kunnen we ook eens kijken naar de trainers. Want met Francesco Farioli en Dino Toppmöller zijn dat twee relatief jonge coaches met hun eigen verhaal.



Farioli is nog maar 35 jaar. Hij was jarenlang keeperstrainer vooraleer hij in 2021 zijn eerste stappen zette als hoofdtrainer in Turkije.



Sinds dit seizoen is hij coach bij Ajax. Daar heeft hij al de nodige kritiek moeten verwerken. Maar resultaten behalen, doet de Italiaan wel.



Anders zou hij met zijn Ajax niet op kop staan in Nederland en de 1/8e finales van de Europa League bereikt hebben. Dwingt hij met een plaats in de kwartfinale van de Europa League helemaal eerherstel af?



Vooral defensief oogt Ajax sterk. In de Nederlandse competitie kreeg het nog maar 18 doelpunten tegen. En met 52 gemaakte doelpunten doet enkel PSV beter. Frankfurt moet op dat vlak niet veel onderdoen met 50 goals, alleen is topschutter Marmoush wel vertrokken.



De afgelopen 2 weken kreeg Frankfurt trouwens twee keer 4 doelpunten tegen. Dat zal Toppmöller niet graag laten gebeuren tegen Ajax. De 44-jarige Duitser was in 2019 nog een half jaar coach bij Virton, en werd daarna assistent bij Leipzig en Bayern München onder Julian Nagelsmann. Daar werd hij net als Nagelsmann in maart 2023 de laan uitgestuurd.



Vorig seizoen maakte hij de overstap naar Frankfurt, waar hij tussen 2002 en 2003 als speler actief was. Hij loodste zijn ploeg vorig seizoen naar een 6e plaats, het beste resultaat in 3 jaar tijd. Dit jaar lijken ze op weg om het nog beter te doen.



Komt daar straks nog een mooi avontuur in Europa bij?