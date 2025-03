Belgische vrouwen moeten voorbij Hongarije en Griekenland in groepsfase Billie Jean King Cup

In de groepsfase van de regionale zone Europa/Afrika 1, zullen de Belgische tennisvrouwen het volgende maand in Litouwen opnemen tegen Hongarije en Griekenland. Dat maakte de Belgische tennisfederatie donderdag bekend.

De Belgische tennisvrouwen degradeerden midden november in het Chinese Guanzhou van de Wereldgroep naar de regionale zone Europa/Afrika 1 in de Billie Jean King Cup.



Ze verloren toen, zonder top 100-speelsters Elise Mertens en Greet Minnen, met 3-2 van China. Daardoor moet het Belgische team, onder leiding van Wim Fissette, van 8 tot 12 april een groepsfase afwerken in de regionale zone.



Met Hongarije (ITF-28) en Griekenland (ITF-39) treffen ze twee tegenstanders die onder België (ITF-18) staan op de ranking van de Internationale Tennisfederatie.



Een haalbare loting dus. Al beschikken beide landen wel over een speelster in de top 100 van de WTA-ranglijst, met de Hongaarse Anna Bondar (WTA-97) en de Griekse Maria Sakkari (WTA-29).

In de Litouwse hoofdstad Vilnius hopen ze als groepswinnaar de play-offs te bereiken, om zo kans te maken zich opnieuw te kwalificeren voor de Wereldgroep.