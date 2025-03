Dirk De Wolf "wordt weer renner", net als Johan Museeuw: "Bakelants heeft zaadje geplant"

Het is je misschien al opgevallen dat Dirk De Wolf weer messcherp oogt. Dat heeft een reden, want het gewaardeerde lid van Wielerclub Wattage wil zich kwalificeren voor het WK gravel. "Ik wil daar duelleren met Johan Museeuw."

Hij won Luik-Bastenaken-Luik (1992) en stond op het podium van Parijs-Roubaix, de Amstel Gold Race en het WK wielrennen.

Nu wil Dirk De Wolf een comeback maken, op het WK gravel (in oktober).

"Ik zal me proberen te kwalificeren in Turnhout of Aken. Als ik in die gravelraces bij de beste 25 procent eindig in de categorie 64+, ben ik erbij", onthult Wolfken in Wielerclub Wattage.

De 64-jarige wielerkampioen droomt van een strijd tussen een wolf en een leeuw.

"Want Johan Museeuw ("de Leeuw van Vlaanderen") wil ook een ticket veroveren voor het WK gravel."

"Johan heeft natuurlijk een veel mooier palmares dan ik, maar we hebben altijd goed kunnen samenwerken. Duelleren met Museeuw zou mooi zijn."