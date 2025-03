Union opgeschrikt na inzinking Niang, die weggevoerd moet worden na wissel: "Maar eerste signalen zijn positief"

Een vreemd moment in het slot van de wedstrijd tussen Union en Dender. Meteen na zijn wissel voelde Niang zich onwel aan de zijlijn. Na de eerste zorgen naast het veld, werd de speler van Union uiteindelijk op een draagbaar weggevoerd. "Hij is stabiel en oké", stelde Union al gerust.

Het Dudenpark was even stil in het slot van de wedstrijd tegen Dender.



Meteen na zijn wissel moest Niang naast de zijlijn duidelijk even bekomen. Al zittend werd de speler van Union schijnbaar onwel.



Het medische team was snel ter plaatse en diende de eerste zorgen toe. Met een warmtedeken werd Niang uiteindelijk weggedragen op een draagbaar.

"We waren niet gerust met wat we zagen op de bank, maar volgens de eerste informatie gaat het goed", stelde trainer Pocognoli al gerust.

"Met zijn hartslag was alles oké. Nu gaan we hem nog verder onderzoeken, maar de eerste signalen van de medische staf zijn alvast positief", herhaalde hij.



Ook op de socialemediakanalen volgde een eerste geruststellend bericht: "Niang voelde zich onwel na zijn wissel, maar onze medische staf heeft bevestigd dat hij stabiel en in orde is."