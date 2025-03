Met wereldrecord als extra motivatie: estafetteploegen willen heisa achter zich laten "mét medailles" op EK

Ook Carole Bam, die de Belgian Cheetahs onder haar hoede had, is intussen bijgedraaid. "We hebben er eerlijke gesprekken over gehad", aldus Peters. "Ik wil samenwerken met haar en dat verloopt prettig."

"Er hadden veel mensen moeite met mij, maar ik voelde dat mijn aanstelling bij de atleten wel goed viel", vertelt Bram Peters. "Daar haalde ik dan energie uit. Een half jaar verder is het hoofdstuk afgesloten en kijken we alleen maar naar de toekomst."

World Athletics gaat voortaan ook de indoorwereldrecords op de 4x400m mixed officieel erkennen. Wie goud verovert in Apeldoorn, is dan ook meteen wereldrecordhouder. Als motivatie kan het tellen.

"Een land als België moet meedoen voor de medailles", beaamt Peters. "Dat is zeker onze ambitie. Het wordt spannend: we kunnen als 2e eindigen, maar ook als laatste. We willen gewoon zo competitief mogelijk zijn."

Nu alle neuzen in dezelfde richting staan, wil Peters zich richten op sportieve prestaties met de estafetteploegen op het EK indoor in Apeldoorn. Al op de openingsavond kan het prijs zijn voor de gemengde estafette.

Dat er atleten ontgoocheld zullen worden? Dat is topsport. We gaan voor de sterkste ploeg.

Dat er atleten ontgoocheld zullen worden? Dat is topsport. We gaan voor de sterkste ploeg.

"Het maakt het een grote uitdaging om de wedstrijd te plannen. De samenstelling wordt des te belangrijker. Dat er atleten ontgoocheld zullen worden? Dat is topsport. We gaan voor de sterkste ploeg."

"We gaan de opstelling zo lang mogelijk voor ons houden", aldus Peters. "De tegenstanders kunnen er anders veel uit afleiden. Bij Nederland waren we daar alvast actief mee bezig om de atleten voor te bereiden."

De Nederlander houdt de lippen stijf op elkaar, om de concurrentie niet wijzer te maken. De enige zekerheid is dat Dylan Borlée niet zal lopen, omdat hij op de laatste training iets in zijn adductor voelde.

Komt Jonathan Sacoor in actie op de mixed relay? Of spaart hij zich voor de individuele 400 meter en de Belgian Tornados?

Ook de 25-jarige atleet houdt zich aan de zwijgplicht. "Ik heb al vaak de estafette gelopen, dus ik sta paraat om veel te doen", vertelt hij. "Het is een luxe dat we met veel zijn. Dat is niet altijd zo geweest. Op het WK indoor in 2018 waren we maar met vier."

"Ik voel me alvast goed. Het WK outdoor is nog ver, maar dit voelt als een springplank voor de rest van het seizoen. Een goede eerste piek. En we hebben een titel te verdedigen met de Belgian Tornados."

Goud is opnieuw de ambitie voor de estafettemannen, maar hoe groot zijn de individuele kansen? "Indoor is er altijd een kans. Als je in de finale raakt, is alles haalbaar."