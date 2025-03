Belgisch succes (met "gewapende vrede") tijdens Nederlands atletiekfeest? "We kijken naar Crestan en de aflossingen"

do 6 maart 2025 15:46

Vanavond barst het atletiekfeest los in Apeldoorn. Nederland verlekkert zich op het EK altetiek indoor, maar ook België heeft een reputatie te verdedigen. Onze tv-commentatoren David Naert en Eline Berings blikken vlak voor de eerste competitie vooruit.

Wat is jullie eerste indruk in Apeldoorn?

David Naert en Eline Berings: "Het stadion is prachtig. De setting is veelkleurig, of toch zeker oranje. Het Nederlandse publiek zal ook voor de juiste sfeer zorgen in deze fijne arena met een interessante en zeer steile piste." "Het is geen pure atletiekarena, want er ligt een wielerpiste rond de atletiekpiste en er werd hier ook al een EK baanwielrennen georganiseerd."

Het decor in Apeldoorn.

Wie zijn de grote Belgische afwezigen?

"Nafi Thiam heeft een intense zomer achter de rug en heeft vrijwel de hele winter in Zuid-Afrika gespendeerd. Het is verstandig dat ze nu even voor rust kiest. Met haar status moet ze hier presteren en we hebben begrip voor haar afwezigheid." "Over 2 weken verdedigt Noor Vidts haar titel al op het WK indoor in China, een evenement dat wordt ingehaald vanuit de covidtijd. Zij zet dus, volkomen logisch, alles op die gouden medaille." "En we missen natuurlijk Alexander Doom. Een jaar geleden kwam hij volledig aan de oppervlakte op het WK in Glasgow, maar hij is nog niet volledig fit na zijn blessure op de Spelen. We zullen hem missen in de aflossingen."

Topsportcoördinator Rutger Smith wil "zeker 3 Belgische medailles" op dit EK. Wie zijn de grootste kanshebbers?

"Dan denken we meteen aan Eliott Crestan. In dit veld staat hij 2e op de Europese ranking en hij heeft een superseizoen gedraaid. Hij is geweldig in vorm en hecht veel belang aan dit EK." "Crestan is een man van de kampioenschappen en zijn 800 meters waren veelbelovend met een BR. Hij zal met bijzonder veel lef lopen. Indoor is de 800 meter een pokerspel, maar daar is hij zo goed in." "Voor de andere medailles kijken we weer naar de estafetteploegen. Bij de Belgian Tornados mag je ondanks de afwezigheid van Doom toch weer hopen op een medaille. Er is nog Jonathan Sacoor, Daniel Segers staat voor zijn vuurdoop en ook Julien Watrin is er weer bij." "Watrin, die herstelt van kanker, is bijzonder verstandig. Hij weet dat zijn seizoen wisselvallig is geweest en zal het ook wel zeggen als hij voelt dat hij een slechte dag heeft. Zo eerlijk is hij." "Maar mentaal en fysiek moet het geweldig zijn om hier te staan. Hij komt van ver terug. Er hoeft niets voor hem, maar hij straalt rust uit in zijn interviews. Als klasbak kan hij het verschil maken."

Julien Watrin.

De Belgian Cheetahs zijn er niet bij. Ze konden zich niet kwalificeren voor de rechtstreekse finale.

"Jammer voor de Belgian Cheetahs, maar de 4x400 meter bij de vrouwen is nog een ploeg in ontwikkeling. Ze hebben niet de breedte om de afwezigen op te vangen zoals de mannen dat wel kunnen doen. Ze zitten in een overgangsfase." "Of de strubbelingen een rol hebben gespeeld? Niet echt. 2 atleten trainen in de VS, Naomi Van den Broeck was ziek uitgevallen. Maar we moeten de spanningen wel in de gaten blijven houden." "Headcoach Bram Peters zat gisteren op het persmoment naast Carole Bam, die tot deze zomer de Cheetahs onder haar vleugels had. De lichaamstaal tussen hen sprak boekdelen: er was hooguit sprake van gewapende vrede." "Iedereen zoekt nog na de veranderingen, maar het is tijd om constructief te zijn en om samen te bouwen. Die stappen worden wel gezet en dat is de enige weg vooruit."

Met welke Belgische outsiders moeten we nog rekening houden?

"De 1.500 meter is altijd op en top spannend en met Jochem Vermeulen en Ruben Verheyden hebben we 2 goeie Belgen. Vermeulen tempert de verwachtingen na blessures, Verheyden heeft een stevig programma met ook nog de 3.000 meter. Ook Pieter Sisk en John Heymans kunnen iedereen verrassen." "In het hoogspringen zou ik met heel bescheiden verwachtingen kijken naar Thomas Carmoy, de 2 jongste EK's goed voor brons. Hij springt niet de hoogtes van enkele jaren geleden. Hij moet veel hoger gaan dan zijn beste sprong van het seizoen, maar de signalen zijn niet 100 procent."

Thomas Carmoy.

Hoe kijken jullie naar onze sprintnummers?

"Medailles mag je niet uitsluiten, maar verwachten we niet onmiddellijk. Het zou geweldig zijn als Rani Rosius en Delphine Nkansa de finale halen op de 60 meter. We zijn benieuwd of Rosius weer een stapje kan zetten, maar voor een medaille moet ze bijna een BR lopen." "Op de horden zijn Elie Bacari en Michael Obasuyi onze kleppers. Bacari is een kampioenschapsloper, Obasuyi heeft weinig gelopen. 2 finalisten op de horden, dat zou fantastisch zijn. En op de zevenkamp is Jente Hauttekeete goed in vorm."

Elie Bacari.

