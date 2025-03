Opvallend: Bayern München ziet doelman Neuer uitvallen met blessure na... vieren van doelpunt

Even terug naar woensdagavond. Meer bepaald naar minuut 58 van het duel tussen de twee Duitse voetbalgrootmachten van het moment: FC Bayern en Bayer Leverkusen. Net nadat Jamal Musiala de bevrijdende 2-0 tegen de netten heeft getrapt, zit Manuel Neuer plots neer op het veld. Met een pijnlijke grimas, ziet de goalie zich genoodzaakt om een vroegtijdig einde te maken aan zijn 150e Champions League-match. Maar wat is er nu eigenlijk gebeurd? Niemand lijkt het goed te weten. Tot Vincent Kompany na het laatste fluitsignaal met een uitleg komt: "Manuel heeft zich geblesseerd tijdens het vieren", legt de trainer van Bayern uit. Donderdag kwam de club uit Beieren met de bevestiging dat de 38-jarige doelman tot eind maart niet meer in actie zal komen.

De Duitse doelman is niet aan zijn proefstuk toe, wanneer het aankomt op opvallende blessures.



Zo liep hij na het WK in 2022, waar Duitsland als regerend wereldkampioen al in de groepsfase naar huis moest, een beenbreuk op tijdens het skiën. Een revalidatie van tien maanden volgde.



Ook eerder dit seizoen, liep de keeper al een aparte blessure op. In het bekerduel met... Leverkusen. Toen beukte hij onbesuisd Leverkusen-verdediger Jeremie Frimpong onderuit. Niet alleen goed voor de eerste rode kaart uit zijn carrière, maar ook voor een gebroken rib.