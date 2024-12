Het EK Veldrijden 2026 komt naar Zeddam, met dé trap

In 2006 veroverde Erwin Vervecken in Zeddam de wereldtitel, voor Bart Wellens en Francis Mourey. Bij de vrouwen boekte Marianne Vos er haar eerste van 8 wereldtitels.

In 2026 is Zeddam aan de beurt. Het Nederlandse dorp ademt veldrijden.

20 jaar later komt Zeddam terug in beeld. Het dorp in het oosten van Nederland organiseert in 2026 het Europees kampioenschap.



Erwin Vervecken zal er het parcours uittekenen, een rondje mét de befaamde trap (met meer dan 100 treden).



Een trap die beslist over winst en verlies, al moesten ze hem op het WK van 2006 links laten liggen. De Internationale Wielerunie vond hem te smal voor een kampioenschap.



In 2026 zal de trap (na een renovatie) wel deel uitmaken van het EK belooft de organisatie.