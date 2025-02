Eminem, 1'12", in en uit de kom en een verjaardagstelefoontje: wie gaat met de Sporza-Crosscars aan de haal?

ma 17 februari 2025 13:13

Komend weekend zetten we een punt achter het veldritseizoen met de Sluitingsprijs van Oostmalle. Naar jaarlijkse gewoonte zetten we de hoofdrolspelers nog eens in de bloemetjes met onze Sporza-Crosscars.

1) Beste actie

De eerste veldrit van het seizoen had meteen een stevige rel in petto. In Beringen kregen Eli Iserbyt en Ryan Kamp het met elkaar aan de stok. De Belgische kampioen trapte vol op de spaken van Kamp z'n fiets. De jury nam Iserbyt uit koers en legde hem een schorsing van 3 crossen op.

2) Beste kortfilm

Zullen we het op 1'12" houden? Mathieu van der Poel lanceerde zijn crosswinter in Zonhoven en de wereldkampioen maakte meteen kipkap van zijn tegenstanders. MVDP stond niet op de eerste startrij, maar flitste in geen tijd voorbij alles en iedereen naar de koppositie om de duik in de beruchte Kuil als polesitter aan te vatten.

3) Beste grime en haarstijl

Zagen we nu een glimp van Eminem? Of was het toch Thibau Nys? Nys junior trakteerde zichzelf voor de start van het veldritseizoen op een frisse coupe met kortgeschoren en geblondeerde haren. Vader Sven ging dezelfde toer op en poseerde voor een spiegel met een pruik.

4) Beste natuurdocu

De Wereldbeker trok voor het eerst naar Sardinië, maar de weergoden gunden het eiland geen primeur. De manche in Cabras werd afgeblazen door stormweer. Volgend seizoen volgt een herkansing.

5) Beste western

"Ze koeken erop", zei Paul Herygers over het handgemeen in Maldegem. Manon Bakker en Jinse Peeters gingen in de clinch in de Parkcross. Peeters leek aan de haren van Bakker te willen trekken en het incident kreeg een staartje. De 2 kemphanen werden uit koers genomen.

6) Beste scenario

Doet-ie-het of doet-ie-het-niet? Wout van Aert verkondigde van bij het begin van zijn seizoen dat hij het WK in Liévin aan zich voorbij zou laten gaan, maar één week voor de hoogmis in Liévin maakte hij een bocht van 180 graden. Van Aert trok toch naar Frankrijk en veroverde er zilver.

7) Beste drama

Lucinda Brand is dit seizoen de koningin van de regelmaat. Ze nam bijzonder veel hooi op haar vork, maar het WK moest en zou haar afspraak van het seizoen worden. Na een manoeuvre van Fem van Empel zat Brand gevangen en moest ze vrede nemen met de meest ondankbare plaats. In het interview kort na de finish toonde ze zich "chagrijnig" en barstte ze in tranen uit. Achteraf verontschuldigde Brand zich wel op Instagram.

8) Beste horror

Lars van der Haar en zijn schouder: het olijke duo heeft een patent op deze categorie genomen. Vorig jaar moest hij zijn ontwrichte schouder in Niel weer in de kom duwen, dit seizoen dook het gruwelijke tafereel op in Gullegem.

9) Beste romantiek

Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel hebben een goeie klik op en naast de fiets. Op 25 januari, de dag van de cross in Maasmechelen, overhandigde Van der Poel de jarige Evenepoel een geschenkje in de vorm van een aangevraagd zegegebaar. "Ik heb je telefoontje goed ontvangen", reageerde de dubbele olympische kampioen.

10) Beste komedie

Te vroeg juichen is nooit goed. De Tsjechische Barbora Bukovska liet zich op het WK voor junioren betrappen op die pijnlijke blunder. Ze vierde haar wereldtitel een ronde te vroeg en werd nog opgerold door een Française.

11) Beste politiefilm