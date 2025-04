"Jammer voor de fans die al weg waren": United geniet na van "beste geluid ooit" bij knotsgekke comeback

Een avond geïnspireerd door de geschiedenis. Manchester United toverde tegen Lyon een zelden geziene comeback in de verlengingen uit zijn hoed. "Ik herbekeek net die in de Champions League-finale van 1999", zegt coach Amorim, die nu helemaal verliefd is op Old Trafford.

In de slotseconden van de verlengingen had Old Trafford officieel geen dak meer.

Harry Maguire kopte op dat moment de 5-4 in het doel van Lyon. Dat terwijl Manchester United in de verlengingen nog 2-4 achter had gestaan.

De spelers en trainer Ruben Amorim wisten uiteraard geen blijf met hun blijdschap. "Het is een geweldige avond", reageert die laatste. "Bij 2-4 denk je dat het over is, maar ik voelde dat alles mogelijk was."

Misschien omdat de coach net de straffe comeback in de Champions League-finale van 1999 had herbekeken? "Ja, ik heb het gebruikt als inspiratie", zegt Amorim over de ommekeer in extra tijd tegen Bayern.