Sterren Brabantse Pijl bij de vrouwen: 2 ex-winnaressen van Ronde van Vlaanderen prijken helemaal bovenaan

Bij afwezigheid van Lotte Kopecky en Demi Vollering staan de spotlights in de Brabantse Pijl op een ander duo: Elisa Longo Borghini en Anna van der Breggen. Wie versierde nog allemaal een plekje in de sterrenlijst?

De Nederlandse kwam dit seizoen fris en monter terug uit haar rennerspensioen. Een 1e zege in haar 2e carrière hangt in de lucht.

Als het tot een duel komt, is de kans groot dat Anna van der Breggen zich opwerpt als rivale.

Maar de Italiaanse kampioene is sneller dan verwacht opnieuw fit. Volgt ze zichzelf op in de Brabantse Pijl?

Na haar val en hersenschudding in de Ronde van Vlaanderen leek het voorjaar om zeep voor Elisa Longo Borghini .

Wielerlegende Marianne Vos staat een trapje lager. In de Vlaamse wielerweek was ze nog ziek, maar in Parijs-Roubaix leek ze weer helemaal de oude.

Zonder kopvrouw Demi Vollering mogen ze bij FDJ-Suez nog eens hun eigen weg gaan. Een uitgelezen kans voor Elise Chabbey en Amber Kraak om hun erelijst wat te stofferen.

Chabbey reed trouwens al een dijk van een voorjaar, met top 10-noteringen in Dwars door Vlaanderen, de Ronde en Parijs-Roubaix.