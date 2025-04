Sterren Brabantse Pijl bij de mannen: Remco Evenepoel moet bij comeback 2 renners boven zich dulden

De Brabantse Pijl staat in het teken van het seizoensdebuut van Remco Evenepoel. Maar de tweevoudige olympische kampioen prijkt niet helemaal bovenaan de sterrenlijst. Wie wel? Ontdek het hieronder.

Al zal ook Tom Pidcock gebrand zijn op een bloemenruiker. De Britse alleskunner stoomde zich de voorbije weken in Andorra klaar voor zijn week van de waarheid. Schiet hij meteen met scherp?

Met een stijgende vormcurve lijkt Wout van Aert stilaan rijp om dit voorjaar eindelijk eens in de roos te schieten.

4 jaar geleden werden ze al eens 1 en 2 na een sprintduel in Overijse. Pidcock remonteerde toen Van Aert in de slotmeters. Draaien ze de rollen nu om?

Ook toptalent Tibor Del Grosso verdient 2 sterren achter zijn naam. De beloftewereldkampioen veldrijden maakte de voorbije wedstrijden al grote sier. Het is een kwestie van tijd totdat hij de hoofdvogel afschiet.

Neilson Powless beleefde 2 weken geleden zijn moment de gloire, toen hij Visma-Lease a Bike een poepje liet ruiken in Dwars door Vlaanderen. Ontpopt hij zich nog meer tot Van Aerts angstgegner?

Met Tiesj Benoot valt er nog een 3e Belg in de sterren. Zijn podiumplek in Waregem en 6e plek in de Ronde verklappen zijn hoogvorm van de voorbije weken.

Dark horses die zomaar kunnen verrassen in de Brabantse Pijl spreken vooral Spaans, Engels en Nederlands.

De Ecuadoraan Jhonatan Narvaez kon de verwachtingen dit voorjaar nog niet inlossen bij UAE. Wel heel sterk op dreef is Alex Aranburu (Cofidis).

Als het op een groepssprint uitdraait, hou je maar beter Marijn van den Berg (EF Education) en Corbin Strong (Israel-Premier Tech) in de smiezen.