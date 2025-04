Enkel wereldtitel kan duik op ranglijst voorkomen: "hoopgevende" Luca Brecel begint toch met druk aan WK

Zijn loting oogt goed en ook zijn voorbije maanden waren "hoopgevend". Kan Luca Brecel net als twee jaar geleden schitteren op het WK snooker, mét zijn ranking als extra motivatie? "Druk zal er toch zijn, ook al zal hij beweren van niet", stelt analist Rudy Bauwens.

Zijn de woelige maanden voorbij? Nadat Luca Brecel sportgeschiedenis had geschreven op het WK snooker in 2023, kwam hij in een wervelstorm terecht. "Messi-toestanden" - zoals hij het zelf noemde - die ook hun tol eisten aan de snookertafel. Door een opeenvolging van mindere resultaten en een snelle uitschakeling van de titelverdediger op het WK dreigde Brecel zelfs even zijn Tourkaart kwijt te spelen. Zo ver kwam het gelukkig niet. De laatste maanden kon de voormalige wereldkampioen enkele mooie resultaten voorleggen: de kwartfinale op de Scottish Open, de finale op het demonstratietoernooi in Riyadh, de kwartfinale op de Masters en halve finale op de Welsh Open. Een positieve lijn die Brecel maar al te graag zal doortrekken op het WK (19 april - 5 mei). Vuurt The Belgian Bullet nog eens met scherp?

Brecel is favoriet

Met de Welshman Ryan Day, die aan zijn 16e WK in The Crucible toe is, treft Brecel op woensdag 23 april een ervaren tegenstander. "Persoonlijk vind ik dat een goede loting", stelt Rudy Bauwens, commentator voor Eurosport. "Er waren zwaardere tegenstanders mogelijk in de eerste ronde. Ryan Day is een speler die hem perfect moet liggen. Ze spelen eigenlijk een beetje hetzelfde snooker: vrij agressief, ze willen graag breaks maken." "Ik verwacht een vrij open match. Als ze allebei op hun best spelen, moet Brecel comfortabel kunnen winnen." In de volgende ronde zou de Chinees Ding Junhui dan de mogelijke volgende tegenstander worden. Daarna zou het in principe de winnaar moeten zijn van het duel tussen Shaun Murphy en nummer 1 van de wereld Judd Trump.

Als ze allebei op hun best spelen, moet Brecel comfortabel kunnen winnen. Luca Brecel

De resultaten van Brecel zijn "hoopgevend", beaamt Bauwens. "Maar het was niet genoeg om zich te plaatsen voor de voorbije drie toernooien van de Players Tour." "Sinds februari heeft Brecel daardoor niet meer op het hoogste niveau gespeeld, waardoor het de vraag is hoe het ondertussen met zijn vorm en motivatie is." Bovendien moest Brecel op de World Open passen om medische redenen. Speelde de migraine-aanval, die hem ook in Wales al dwarsboomde, hem opnieuw parten?

Duik in de ranking?

In zijn 7 deelnames in The Crucible raakte Brecel nog maar één keer voorbij de eerste ronde, meteen het pad naar de wereldtitel. Lukt dat opnieuw? Onze landgenoot krijgt alvast een extra reden om goed te presteren in Sheffield. "Als Brecel in zijn eerste ronde verliest tegen Ryan Day, zakt hij weg naar de top 50 op de wereldranking", schetst Bauwens. "Dat zou toch een dreun zijn." Alleen de top 16 hoeft geen kwalificaties af te werken voor het WK. "Brecel is nu het nummer 7 op de ranglijst, maar alleen met een wereldtitel zal Luca in de top 16 blijven. Zelfs een ticket voor de finale volstaat niet om erin te blijven." "Het voordeel: Brecel hoeft niet veel punten te verdedigen van twee jaar geleden. Als hij op niveau speelt, kan hij ook weer snel in de top 20 raken", besluit Bauwens.