Nog één keer Van Aert vs. Van der Poel: win een duoticket voor de Wereldbekercross in Maasmechelen

De laatste Wereldbekercross van het seizoen op Belgische bodem serveert zaterdag nog één keer een duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel. En daar kan ook jij nog bij zijn, want Sporza en organisator Flanders Classics delen 10 duotickets uit voor de veldrit in Maasmechelen.

De omgeving van de mijnterril in Maasmechelen is voor het 3e seizoen op rij het decor voor een Wereldbekercross. Dit keer niet in oktober, maar in het slotweekend van de Wereldbeker veldrijden.

"De ticketverkoop leert ons dat Maasmechelen een populaire cross is", zegt Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics. "De nieuwe datum en het sterke deelnemersveld liggen aan de basis."

Van Den Spiegel roept de fans wel op om zaterdag tijdig af te zakken naar Maasmechelen, want de combinatie van de cross en het nabijgelegen shoppingcenter zorgt traditioneel voor een grote verkeersdrukte.

"Er staan bovendien ook geen jeugdwedstrijden op het programma, dus fans zullen iets minder gespreid toekomen."

"Tijdig naar de wedstrijd afzakken is het eerste advies, maar vooral en nog belangrijker is om de instructies en signalisatie naar de publieksparkings van de Wereldbeker te volgen", aldus Van Den Spiegel.