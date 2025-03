Zó diep moesten Waffles gaan: Iguacel ligt compleet uitgeteld in mixed-zone, Ponette "moest paar keer overgeven" door ziekte

Het was een zilveren medaille van bloed, zweet en trainen. Dat de Belgian Waffles heel diep waren gegaan voor hun eremetaal bewezen de beelden na afloop. Christian Iguacel lag compleet uitgeteld in de mixed-zone, terwijl Helena Ponette onthulde dat ze een hele dag ziek was. "Hopelijk kan dit het begin zijn van enkele mooie jaren samen", klonk het.

"Kijk, ik wist dat we een topteam hadden. Alleen loop je natuurlijk tegen een fenomeen als Femke Bol. Op voorhand hadden we daarom verschillende scenario's besproken. Wel, volgens mij lopen we een fantastische race en Helena maakte het fantastisch af."

"Wel, die 'alles' ligt ergens uitgespuwd in een zakje. (lacht) Ik ga er niet te veel over uitweiden, maar mijn ziel ligt daar ook."

Watrin kon zijn lach niet verbergen. Dat was bij Iguacel wel anders. "Voor de wedstrijd hadden ze mij gezegd dat ik verstandig moest lopen, maar alles moest geven", pufte de 28-jarige sprinter wanneer hij eindelijk wat adem gevonden had.

"Hopelijk krijgt hij nu wat meer krediet. Van ons allemaal is dat sowieso het geval - iedereen heeft zich volledig ingezet. Ik denk dat we deze lijn verder kunnen trekken. Hopelijk kan dit het begin zijn van enkele mooie jaren samen."

Enkele minuten eerder hadden ook Imke Vervaet en Helena Ponette dolgelukkig teruggeblikt op hun zilveren race.

"Nochtans was het moeilijk om in te schatten wat we op dit EK met deze ploeg konden doen", gaf Vervaet toe. "We dachten ergens tussen plaats 2 en 6. (grijnst) We zijn heel blij dat het 2 geworden is."

"Die tape op mijn been? Ik had wat last aan mijn hamsting, zoals altijd wel een beetje. Hopelijk is het niks te erg."

Voor dé strafste prestatie zorgde Helena Ponette misschien wel. De slotloopster die zilver binnenhaalde, was namelijk een hele dag ziek geweest.

"Ik heb zelfs een paar keer moeten overgeven", vertelde ze. "Ik twijfelde tot op het laatste moment of ik zou starten. Maar uiteindelijk besliste ik om gewoon te lopen en te zien wat het zou geven. Tegen de avond voelde ik me gelukkig iets beter. En nu blijkt dat ik de juiste beslissing heb gemaakt."