Maarten Martens blijft indruk maken: Belgische coach boekt stuntzege met AZ tegen Spurs

Zijn parcours in Nederland is soms wat onderbelicht, maar daarom niet minder indrukwekkend.

Maarten Martens maakt al sinds zijn aanstelling begin 2024 indruk bij onze noorderburen als trainer van AZ. En dat op drie verschillende fronten.

In de Eredivisie is hij nog steeds volop in strijd voor de Europese plaatsen. Vorige week plaatste Martens zich voor de bekerfinale tegen Go Ahead Eagles. En vandaag kreeg ook het droomparcours in de Europa League weer een extra hoofdstuk.

Tegen Tottenham Hotspur - een Engelse topclub op de sukkel - domineerde AZ voor eigen publiek. Na 18 minuten vertaalde zich dat in een verdiende openingstreffer na een knullig eigen doelpunt van Bergvall.

De Alkmaarders verdienden eigenlijk een grotere bonus richting de return, maar de tweede goal viel niet.

Aan Martens en co om volgende week in Londen de stunt helemaal te voltrekken.