Frankfurt zet Ajax met rug tegen de muur in Europa na ommekeer in Amsterdam

Niet Ajax, wel Eintracht Frankfurt mag luider gaan dromen van de kwartfinales in de Europa League. De Duitsers begonnen slapjes in Amsterdam en slikten de openingstreffer van Brobbey, maar daarna nam het de wedstrijd meer in handen. Diezelfde Brobbey devieerde ongelukkig de gelijkmaker in doel. In de tweede helft bezorgde Skhiri zijn ploeg een prima uitgangspositie. Bekijk hier de goals.