Belgian Cat Laure Résimont wordt mama: "Een kleine versie van jou en mij"

Laure Résimont is al jaren een vaste waarde bij de Belgian Cats. De 27-jarige speelster van Mechelen was erbij op het EK waar België goud veroverde en speelde ook mee op de Spelen.



Enkele weken na de ontgoocheling in Parijs kreeg Résimont een tweede opdoffer. In een oefenwedstrijd op het nieuwe seizoen scheurde ze de voorste kruisband in haar knie.

Sindsdien kwam ze niet meer in actie. Zo zal ze er zaterdag ook niet bij zijn als haar team Mechelen de bekerfinale speelt tegen Castors Braine. Maar Résimont mag nu al een feestje bouwen.



Want op Instagram kondigt ze haar zwangerschap aan, samen met haar partner Dieter Roels, scheidsrechter op het hoogste basketbalniveau.

"Een kleine versie van jou en mij", schrijft ze bij enkele foto's van de echografie van het toekomstige kindje.