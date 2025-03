Cyriel Dessers uitblinker met (nipte) goal én assist voor Rangers, VAR steekt stokje voor hattrick in Istanboel

Cyriel Dessers heeft een topavond beleefd op bezoek bij Fenerbahçe. Onze landgenoot opende de score voor de Rangers met een treffer die nét over de doellijn rolde. Daarna mocht de spits ook nog eens een assist vieren. Ondanks de zege zal Dessers toch balen dat de VAR tot tweemaal toe en doelpunt (terecht) afkeurde voor buitenspel.

Maar wat scheelde het. Scheidsrechter Hernandez wees meteen naar de bevestiging op zijn horloge dat de bal over de lijn ging. Uit de herhaling bleek het millimeterwerk. Niet dat het Dessers kon deren.

De spits met Nigeriaanse roots draafde in topvorm rond op het gras in Istanboel. Al na 6 minuten legde hij de immer intense fans van Fenerbahçe het zwijgen op.

Toch was het Rangers dat het laatst lachte voor rust. Cerny zette een lang uitgesponnen één-tweetje op met zijn spits. Cyriel Dessers kon nu ook een vinkje naast een assist zetten.

Alexander Djiku schudde een fantasietje uit zijn sloffen na een hoekschop. Een halve volley uit de draai verdween heerlijk in doel.

Maar zijn honger? Die was nog lang niet gestild.



Een alerte Dessers maakte verdediger Skriniar het leven zuur. Tot twee keer toe gebruikte hij zijn snelheid om eerst op de bal te zijn en af te werken. Niet dat het de spits een hattrick opleverde, want de VAR oordeelde tweemaal terecht dat hij buitenspel stond.



Zo geen matchbal in de koffer van Dessers. Die andere Belg - Nicolas Raskin - pikte op zijn beurt nog een assistje mee. 1-3: José Mourinho staat na een wandeling in het Lotto Park voor een aartsmoeilijke opdracht in Glasgow.