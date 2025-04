Van de hemel naar de hel en toch nog terug: Manchester United verrijst tegen Lyon na krankzinnige verlengingen

Old Trafford heeft nog eens gevibreerd zoals in de allerbeste dagen. Manchester United staat in de halve finales van de Europa League na een vijfsterrenmatch die je moet gezien hebben om het te geloven. United liep 2-0 uit, maar werd door 10 Lyon-spelers met de rug tegen de muur gezet in de verlengingen. Tot het in 6 minuten van 2-4 nog naar 5-4 ging. Wat een mirakel!

De auteur van dit scenario mag zich bij de balie melden. Hoeveel hartverzakkingen zouden de supporters van Manchester United én die van Olympique Lyon vanavond gevoeld hebben?

70 minuten rekende United zich rijk dankzij een comfortabele 2-0-bonus, maar daar ging Lyon niet mee akkoord. Invaller Malick Fofana was de woordvoerder van het protest en was een gesel voor de thuisploeg.

Hij had een voet in de frommelgelijkmaker van Tagliafico, maar de verlengingen beloofden een lastige karwei te worden voor de bezoekers. Na het tweede geel van Tolisso viel Lyon namelijk met z'n tienen.

United kreeg echter geen grip op de snelheid en het doorzettingsvermogen van Fofana. De 2-3 kwam er na een actie van de jonge Duivel, de 2-4 na een strafschopfout op Fofana.

Als een pudding was United in elkaar gezakt, maar na 114 minuten stond het toch op uit de dood. Fernandes greep de levenslijn vanaf de stip, Mainoo dwong in de allerlaatste minuut van de reguliere speeltijd strafschoppen af.

Harry Maguire wilde de toegevoegde tijd echter niet zomaar laten passeren. Na zijn rake kopbal flikkerde de 5-4 op het scorebord.

Old Trafford was in extase, Lyon zat in zak en as.