Bavo ging BK-parcours verkennen met Sven Vanthourenhout: "Hier kan de kampioen het verschil maken"

In Zolder staat dit weekend het BK veldrijden op het programma, al leek het tijdens de verkenning soms op het BK schaatsen. Met vallen en opstaan verkende Bavo Mortier het parcours onder de begeleiding van ex-bondscoach Sven Vanthourenhout. "Het is een mooi, maar ook pittig parcours."

"Daarna volgt een atypisch lange start, gevolgd door een bocht van 180 graden die in het verleden vaak voor problemen heeft gezorgd. Op weg naar de Sacramentsberg is het wat technisch links en rechts."

"In het verleden heeft de organisatie dat ook altijd klaargespeeld", heeft Sven Vanthourenhout er alle vertrouwen in. "Dat zal dit weekend ook zo zijn."

Op aanmoedigingen hoeven de renners ook niet te rekenen op de Sacramentsberg, want in die zone mag geen publiek staan.

Wel opletten, wie na de 2e materiaalpost - niet veel verder - in de problemen komt, heeft nog een heel eind te gaan om hulp te krijgen en zal een streep moeten trekken door zijn of haar BK, waarschuwt Vanthourenhout.

"Voor de punchers is dit de laatste kans. Zeker als het hier wat vettig ligt, kan je misschien het verschil maken. Als je 5 of 10 meter hebt, kan je dat uitbuiten richting de technische stukken die nog volgen."

Wie zijn tegenstanders een oplawaai wil verkopen, zal zich richten op een nieuw stukje op het parcours. "In de vorige jaren gingen ze hier naar beneden in het bosje, nu is het een steile klim naar boven", aldus Vanthourenhout.

"What goes up, must go down." Na de pittige beklimming volgt dan ook een minstens even pittige afdaling. "Een ferm obstakel", doopt Sven Vanthourenhout het.

Bavo Mortier maakt er met een koprol kennis mee. "Het is een pittige afdaling die bepaalt of je nog in het wiel van je voorligger zit", aldus de ex-bondscoach. "En als het op een sprint uitdraait, wil je hier in het wiel zitten."