Een opname van Extra Time bijwonen? Schrijf je in voor de uitzending van 5 mei in Merelbeke

Het voetbalseizoen loopt op zijn laatste benen, maar Extra Time blijft nog even paraat. En je kunt ook nog steeds een opname bijwonen: op 5 mei hebben we nog enkele vrije zitjes in de kantine van KFC Merelbeke. We verwachten je rond 20.15 uur, het einde van de opname is rond 22 uur. Wil jij erbij zijn? Mail nu naar extratime@canvas.be.