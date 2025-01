Circuit Zolder onderneemt actie en begint al te strooien voor BK veldrijden: "Je zal hier kunnen fietsen en lopen"

"De wedstrijden komen niet in het gedrang. Morgenochtend om 5 uur gaan we ermee aan de slag, om 9 uur zal het circuit ijsvrij zijn ", beloofde de organisatie.

Het was vanochtend even schrikken toen onze reporter het autocircuit in Zolder opdraaide voor een verkenning van het Belgisch kampioenschap veldrijden. Een grote ijsplek had de start- en aankomststrook omgevormd tot een schaatspiste.

David Vanderbeek van Circuit Zolder stak de handen uit de mouwen. Onder het toeziend oog van voormalig bondscoach Sven Vanthourenhout strooide hij korrels over het asfalt van het racecircuit.

"Niet met zout, dat zou het circuit aanvreten", legt David Vanderbeek van Circuit Zolder uit. "Wel met dooikorrels."

"Dat doen ze ook op luchthavens. De korrels werken 5 keer sneller en langer dan klassiek strooizout."

Van paniek was hoegenaamd geen sprake bij Circuit Zolder. "Akkoord, het was heel glad, maar we hebben hier ervaring mee", pikt Vanderbeek in.

"Vanmiddag hebben we preventief gestrooid om iedereen wat gerust te stellen. De leverancier is op weg om extra korrels te leveren en dan zijn we zeker dat er morgen gereden kan worden."

"Je zal hier zonder problemen kunnen fietsen en lopen", verzekert Vanderbeek.