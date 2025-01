Tweedejaarsnieuweling Cas Van Looke scoort tweede Belgische titel op een rij, concurrent genekt door ultieme pech

Dramatische ontknoping van het BK veldrijden bij de tweedejaarsnieuwelingen. Cas Van Looke en Emiel Osaer leken na een titanenduel te sprinten om de zege in Zolder, tot het ongeluk ongenadig hard toesloeg voor Osaer. In het diepe slot sputterde zijn ketting tegen, waardoor hij met de fiets aan de hand naar de finish moest lopen. Weg Belgische titel, die naar Van Looke ging.

En of hij de benen had om te winnen. Emiel Osaer begon bijzonder voortvarend aan de openingsronde, medefavoriet Cas Van Looke moest even op de tanden bijten om het gaatje nog te dichten in het slot van ronde één.

Met z’n tweeën waren ze vertrokken, achter hen vielen vooral de vele valpartijen in de fameuze duik naar beneden op. Na een foutje op de trappen in ronde twee raakte ook Osaer even uit zijn ritme, maar Van Looke kon niet profiteren.

En ook toen de bel rinkelde voor de laatste ronde was het duo nog steeds onafscheidelijk. Tot pech roet in het eten van misschien wel de eerste sprint om de titel op dit BK gooide.

De ketting van Osaer sputterde tegen op de trappen in het diepe slot. Hij moest Van Looke laten rijden en slofte met de fiets aan de hand richting de finish. Wat een pech voor de ongelukkige Osaer.

Van Looke had zo toch nog ruim de tijd om zijn tweede Belgische titel op een rij te vieren. Vorig jaar won hij ook al bij de eerstejaarsnieuwelingen.

Het verdict voor Osaer? Een verre 16e plaats, nadat de ene na de andere renner hem nog voorbij reed door zijn ultieme pechmoment.