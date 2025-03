Wout van Aert (11e) zoekt naar woorden na tegenvallende Omloop: "Niet de benen onderweg, geen vertrouwen voor sprint"

Eén brok teleurstelling na de finish. De Omloop Het Nieuwsblad werd niet de gedroomde opener van het voorjaar voor Wout van Aert. Op de cruciale punten op het parcours zat hij steeds ongewoon ver, en ook aan de finish schoot de kopman van Visma-Lease a Bike tekort in de sprint. "Ik voelde onderweg al dat ik de benen niet had", was hij eerlijk na de streep.

Een hele wedstrijd holde Wout van Aert achter de feiten aan in de Omloop Het Nieuwsblad.

"Dat klopt", was de kopman van Visma-Lease a Bike eerlijk na zijn tegenvallende 11e plaats. "Ik zat nooit echt goed in positie en had vandaag gewoon niet de juiste benen."

Een tekenend beeld was de passage rond de Molenberg. Hét punt op het parcours waar je je als renner goed moet positioneren, maar toch miste Van Aert de slag. "Ik zat te ver bij het opdraaien en geraakte dan achter de verwachte opstopping en scheur."

Van Aert vertelt het met duidelijke teleurstelling in zijn stem, maar excuses zoekt onze landgenoot niet.

"Kijk, positionering is altijd belangrijk, maar het heeft vaak met de benen te maken. Ik had wel het gevoel dat we na de Molenberg nog zouden terugkomen en dat was uiteindelijk ook wel zo."