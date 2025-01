Yana Parthoens (tweedejaars) en Lentel Huys (eerstejaars) kronen zich tot Belgische kampioenes bij de nieuwelingen

De eerste titels op het BK veldrijden in Heusden-Zolder zijn verdeeld. Bij de nieuwelingen, die samen met de junioren vrouwen het besneeuwde veld in doken, gingen de tricolores naar Yana Parthoens bij de tweedejaars en Lentel Huys bij de eerstejaars.

Een uurtje moesten de U17 meisjes extra geduld uitoefenen om dan toch aan hun BK te mogen beginnen.

In de achtergrond van de cross bij de junioren vochten ook zij hun strijd om de driekleur uit. Een strijd over drie rondes, die bij beide categorieën van de nieuwelingen uitmondde in een solo.

Bij de tweedejaars had Yana Parthoens al na twee rondes een behoorlijke bonus bij elkaar gefietst, bij de eerstejaars reed Lentel Huys eveneens al aan de leiding bij het ingaan van de slotronde.

Beiden zouden ze die voorsprong niet meer afstaan. Voor Parthoens haar eerste zege in een maand, Huys heeft al meer dan twee handen nodig om al haar seizoenszeges te tellen.