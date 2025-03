Meteen al Belgen in actie op openingsdag EK indooratletiek, hoofdgerecht om 21 u met finale 4x400m gemengd

Belgische deelnemers op donderdag

Vanavond barst de strijd op het EK indooratletiek los. Al meteen komen er ook heel wat Belgen in actie.



Thomas Carmoy krijgt om 18.20u de eer om de spits af te bijten, in de kwalificaties van het hoogspringen. Om 19.05u is het de beurt aan Elien Vekemans bij de vrouwen.



Voormalig Europees kampioene Elise Vanderelst werkt haar reeks in de 1.500 meter af om 19.10u. Bij de mannen is er om 19.55u meer Belgische vertegenwoordiging met Pieter Sisk, Ruben Verheyden en Jochem Vermeulen.



Vanaf 21.20u zijn Elie Bacari en Michael Obasuyi aan zet in de reeksen van de 60 meter horden.



Het hoofdgerecht wordt geserveerd om 21.50u, wanneer de Belgian Waffles, in de finale van de 4x400 meter gemengd, België een eerste medaille hopen te bezorgen.