Aaron Dockx sprint naar de Belgische beloftetitel, pechdag voor Europees kampioen Jente Michels

Aaron Dockx was na afloop toch wat vberrast met zijn titel. "Ik had het niet verwacht met de uitslagen die ik dit seizoen heb gereden. Ik ben een week naar Spanje geweest en dat was nodig om vandaag te winnen. Die week was heel belangrijk, want ik had er een lang wegseizoen op zitten."



"Daardoor heb in een dipje gezeten, dus vandaar de keuze om een paar wedstrijden te laten vallen en naar Spanje te trekken."



Dockx maakte optimaal gebruik van de valpartijen van zijn concurrenten. "Op een gegeven moment zag ik Jente en Kay vallen, ik hoop dat ze in orde zijn. Maar de 2 topfavorieten waren zo uit koers door omstandigheden en dan zat ik de hele tijd met 2 ploegmaats voorop. Dat was tactisch niet gemakkelijk voor mij."



"Maar op het einde heb ik het goed gespeeld door in 2e plaats te zitten op de rechte lijn. Ik weet uit het verleden dat dit een lange aankomststrook is en als eerste rijden is nooit echt een goed plan hier."



Dockx maakte wel nog een klein foutje in de slotfase toen hij zich in 2e plaats nestelde. "Het was even spannend. Maar ik heb dan risico's genomen in afdaling en dan zat ik snel in Yordi zijn wiel. Hij trok van enorm ver aan, maar moest gaan zitten. Toen hij een 2e keer aan ging ik wist dat ik erover moest komen. Het was nipt, maar het is plezant dat ik als eerste over de meet kom."