Tom Boonen maakt knalstart in Wielermanager, Uytterhoeven heeft verrassende winnaar: "Was me volledig ontgaan"

De strijd in de Sporza Wielermanager is volledig losgebarsten in Wielerclub Wattage. Mark Uytterhoeven bekent "open en bloot" hoe Omloop-winnaar Søren Wærenskjold in zijn team terechtkwam. Jan Bakelants riep dan weer de hulp van ChatGPT in (voor zijn ploegnaam).

Omloop-winnaar Søren Wærenskjold zorgde zaterdagavond voor heel wat gevloek in de huiskamers van Wielermanagers. Want bij 3.000 van de 6.000 deelnemers die de Noor in hun ploeg hebben, zat Wærenskjold op de bank.

Dat was niet het geval bij Mark Uytterhoeven. "Het was me eigenlijk volledig ontgaan dat Wærenskjold in mijn team zit."

"Ik moet wel bekennen dat ik de hulp heb ingeroepen van de winnaar van vorig jaar: Bjorn De Vriese."

"Hij is nu personeel van mij en staat open en bloot vermeld in mijn ploegnaam: "Pro Cycling by Bjorn De Vriese"", ontbloot Uytterhoeven de kroon.