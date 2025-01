Nog steeds te glad op BK veldrijden in Zolder: "We gaan veel zand strooien voor de namiddagcrossen"

Het BK veldrijden in Heusden-Zolder is vanochtend niet op gang geschoten om 10 uur, maar een uur later. "Er was nog te veel ijzel bij de start- en aankomstzone, het was te gevaarlijk", legde organisator Erwin Vervecken uit. "We hebben zand gestrooid en gaan na de ochtendrace nog meer zand strooien, zodat de aankomstzone voor vanmiddag er minder glad bij ligt."

Vervecken lichtte de maatregelen toe: "We hebben de wedstrijd met een uur uitgesteld, zodat we op de eerste strook al zand konden strooien. We laten de meisjes ook samen vertrekken na de aankomststrook, dus de start is een heel stuk ingekort."





Voor de namiddagwedstrijden - de jongens junioren en vrouwen elite en beloften - zou de start wel weer op de originele plaats gebeuren op de klimmende strook richting de aankomst.





"Het was deze ochtend niet te doen om daar te vertrekken", stelde Vervecken. "Het ijs is wel voor 95 procent weg, maar ze zijn er nog zand aan het over strooien."



"Op het autocircuit hier mag gewoon zout niet, want dat is niet goed voor het asfalt. Gisteren is er een speciaal soort dooikorrel gebruikt, die in principe wel effectiever is, maar toch was er deze ochtend nog heel wat ijs. Omdat de mist bleef hangen en ijs werd op de grond met de temperaturen onder nul."



"Het weer heb je nooit in de hand. Dat is gisteren plots opgekomen, we hadden het zelf zo erg vooraf niet ingeschat."