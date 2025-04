"Ik voel me gelukkig al veel beter": Wout van Aert blijft niet in teleurstelling hangen en vat Ronde "op andere manier" aan

vr 4 april 2025

2 dagen na de anticlimax in Dwars door Vlaanderen is Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) vol goeie moed voor de Ronde van Vlaanderen. "Hopelijk heb ik zondag de benen om Van der Poel en Pogacar te volgen", klinkt het strijdvaardig.

"Of ik het nieuwe shirt mooi vind? Neen." Wout van Aert opent zijn persconferentie met een mopje. "Want ik hou van het nieuwe design van ons Ronde-shirt. Het is cool en valt op. Goed werk van de ploeg." Het grappen en dollen is in schril contrast met zijn teleurstelling van 2 dagen geleden. Van Aert botste toen in de sprint van Dwars door Vlaanderen verrassend op een sterkere Neilson Powless. "Dat was een serieuze tik", keert Van Aert daar nog eens op terug. "2 dagen later voel ik me gelukkig al veel beter." "Het mooie aan het wielrennen is dat er altijd weer nieuwe kansen komen. Zondag al met de Ronde van Vlaanderen. Het zou jammer zijn geweest om in die teleurstelling van Waregem te blijven hangen."

Strijd met MVDP en Pogacar

Van Aert nam ook positieve energie mee uit Waregem. "Mijn prestatie in Dwars door Vlaanderen heeft mijn vertrouwen opgekrikt. Conditioneel sta ik waar ik hoopte." "Ook het positioneren voor de hellingen verliep al veel beter dan in het openingsweekend. Dat duidt op goeie benen."

Ik hoop dat ik zondag mijn beste benen heb en Van der Poel en Pogacar kan volgen. Wout van Aert

Of die vertrouwensboost volstaat om mee te spelen voor de bloemen in de Ronde, is nog koffiedik kijken. "Pogacar en Van der Poel zijn de twee grote favorieten. Ik hoop dat ik zondag mijn beste benen heb en hen kan volgen." "Uiteraard wil ik winnen. Maar ik moet zo eerlijk zijn om te zeggen dat het heel moeilijk wordt om hen te kloppen."

Meerdere ijzers

De voorbije jaren kreeg Van Aert altijd het etiket van (top)favoriet voor de Ronde. "Ik denk dat ik niet altijd terecht tot topfavoriet gebombardeerd werd. Dit jaar sta ik niet helemaal bovenaan en kan ik de koers op een andere manier aanvatten." Van Aert zal het kopmanschap zondag delen met Matteo Jorgenson. "Hopelijk zijn ook Dylan van Baarle en Tiesj Benoot mee in de finale." "We zijn altijd al met meerdere ijzers in het vuur naar de klassiekers getrokken. En dat is zondag niet anders." Bestaat de kans dat Van Aert zich in de Ronde opoffert voor een van die ploegmakkers? "Ik wil natuurlijk zelf de finale rijden. Als Matteo en ik allebei mee zijn, kunnen we overleggen wie de sterkste is. Ons doel is om te winnen."

