"Constant was er wel iets": ex-Rondewinnares Chantal Blaak vertelt openlijk over "struggle" als moeder in peloton

Ze werd wereldkampioene en won de Ronde van Vlaanderen. Zo heeft Chantal van den Broek-Blaak een palmares waar heel wat rensters van dromen. Toch liet ze het wielrennen vervroegd achter. De Nederlandse kon als moeder niet meer aarden in het peloton. "Ik kreeg een stempel en plots geloofde niemand in mij", vertelt ze openlijk in Vive le Vélo.

"Op dit moment mis ik het eigenlijk niet. Ik kijk ook niet met een vervelend gevoel naar de koers."

Vroeger dan verwacht maakte Chantal van den Broek-Blaak een einde aan haar rijke carrière op de fiets. De Nederlandse werd wereldkampioene, won de Ronde van Vlaanderen en maakte een comeback als moeder.

Maar na een moeilijk seizoen en een nieuwe spruit in aantocht, laat ze de wielrennerij voor wat het is. "Ik was klaar om te stoppen, want dit werd sowieso mijn laatste seizoen."

Zo is het een afscheid met gemengde gevoelens. Die kende ze ook al tijdens haar loopbaan, toen ze de corona-editie van de Ronde won.

"Ik ging stil over de finish. Toch was de blijdschap enorm, tot ik mijn voordeur thuis opende. Daar zag ik mijn man met een burn-out. Hij was blij voor mij, maar dan besef je dat de Ronde winnen toch niet belangrijk is."