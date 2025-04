Veel tijd om bij Dwars door Vlaanderen stil te staan is er niet, want zondag wacht de hoogmis. Bij een koffieritje heeft Wout van Aert het fiasco proberen door te spoelen. "De dingen lopen niet altijd zoals je zelf wil", klinkt het op Strava. Maar gelukkig kon de koffiestop zijn humeur een zetje in de juiste richting geven.