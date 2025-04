"Die eerste helft was bijna du jamais vu": Imke en Eddy keken met grote ogen naar stunt van Flames tegen Engeland

"Had ik dit verwacht? Nee", aldus een eerlijke Imke Courtois in haar analyse na de wedstrijd. "Maar als je thuis voor een bijna vol stadion speelt, dan hoop je daar wel op. Het was een heel andere wedstrijd dan die vorige 5-0."

Eddy Demarez: "Vooral die eerste helft was du jamais vu tegen zo'n ploeg, toch?"

Imke: "Je zag dat ze defensief beter op elkaar waren ingespeeld. Ze speelden compacter. De concentratie en communicatie waren ook beter en de Engelse ploeg werd beter en snediger vastgezet. En in balbezit heb je met Tessa Wullaert natuurlijk iemand die gevaarlijk is in de omschakeling, maar een 3-1-voorsprong bij de rust had niemand verwacht."

Eddy: "De ballen kwamen ook telkens perfect in de rug van de Engelsen."

Imke: "Tessa heeft gewoon die feeling om op het juiste moment in de diepte te duiken. Dat was toch een extra optie in vergelijking met vorige week."