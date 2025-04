"Inter was precies al heel hard aan het vieren": Vincent Kompany rekent na late tik op revanchegevoel bij Bayern

Werk aan de winkel voor Bayern München. De Duitsers leken dankzij een late goal op weg naar een gelijkspel tegen Inter in de kwartfinale van de Champions League, maar de pijnlijke 1-2 viel alsnog. Toch trekt coach Vincent Kompany met opgegeven hoofd én revanchegevoelens naar Milaan. "We hadden genoeg kansen om er 3 of 4 te maken."

De Allianz Arena haalde dinsdagavond opgelucht adem. Oef, na 85 minuten was de gelijkmaker dan toch een feit. Dat die van de voet van de afscheidnemende Thomas Müller kwam, maakte het alleen maar mooier.

Maar amper 3 minuten later kreeg diezelfde Allianz Arena nog een bijzonder bittere pil op zijn bord. Frattesi liep een vlijmscherpe counter tegen de touwen en Bayern verloor met 1-2 van Inter.

Vincent Kompany en zijn mannen staan dus voor een lastige klus in de terugwedstrijd van de kwartfinale. Maar onze landgenoot speelt geen paniekvoetbal. "Het is nog maar rust", verwees hij bij CBS Sports naar de return van volgende week.

"Je probeert nu aan de kleine dingen te werken om in de terugmatch beter te zijn, maar we creëerden wel degelijk kansen. We waren gevaarlijk en ondanks de vele wissels door blessures hebben we eigenlijk genoeg getoond om de match te winnen."

"Normaal scoren we er zeker 3 of 4 met het aantal kansen dat we bijeenvoetbalden. Dat gebeurde deze keer helaas niet. Toch zou ik tekenen voor eenzelfde soort wedstrijd in Milaan, want ik geloof dat we vaker kunnen scoren."