"Bend it like Dec-ham": vrije trappen Rice verbazen Britse pers én Thibaut Courtois, die twijfels heeft over zijn muur

Met twee geweldige vrije trappen legde Declan Rice de Champions League-clash tussen Arsenal en Real Madrid in 12 minuten in een definitieve plooi. Achteraf was er heel wat verbazing rond de geweldige vrije trappen, en al snel werd de vergelijking met David Beckham en Roberto Carlos gemaakt in de Britse pers.

Declan Rice speelde al 339 wedstrijden zonder een vrije trap te scoren, maar tegen Real Madrid toverde hij er meteen twee uit zijn hoge hoed. "Ze zaten in de locker", lachte Rice achteraf bij Amazon Prime. "Eigenlijk wilde ik de eerste voorzetten, maar toen zag ik de positie van Thibaut Courtois. Dus ging ik er gewoon voor." Zijn tweede vrije trap was wel meteen met de bedoeling om te scoren. "Dan had ik het vertrouwen. Ik ben echt heel gelukkig. Binnen een paar jaar zal ik hierover nadenken en beseffen dat ik echt iets speciaals gedaan heb." Ook Thibaut Courtois kwam terug op de doelpunten. "Het is jammer dat Rice twee keer zo geweldig trapt. Bij die eerste vrije trap kon ik misschien nog een extra mannetje links van de muur zetten, maar ik had het gevoel dat hij goed stond", vertelde hij bij BeIn Sports. "Hij draait hem er geweldig rond. Dat is altijd praat voor achteraf. Als hij zo schiet is het pijnlijk, hopelijk trapt hij er volgende week niet te veel."

In de Britse pers kreeg Declan Rice ook veel bloemetjes toegeworpen. "Wie wist dat Rice een vrije trap zou kunnen trappen zoals David Beckham? Op het hoogste niveau. En niet eens maar één keer", stond te lezen in The Guardian.



"De middenvelder vuurde de dromen aan op een geweldige triomf en deed het stadion ontploffen. En hij deed Real Madrid knielen."



The Sun kopte: "Bend it like Dec-ham", als woordspeling op specialist David Beckham. "Met twee vrije trappen versloeg hij Thibaut Courtois, een van de beste keepers ter wereld."



"Zijn schicht was weergaloos", oordeelde The Daily Star. "Het doelpunt leek op de vrije trappen van Roberto Carlos, die als toeschouwer aanwezig was."



"Als de eerste al goed was, dan was de tweede nog beter", vond The Mirror. "Vanaf het moment dat de bal zijn voet verliet, wist je dat die maar op een plaats zou eindigen."