Marion Norbert-Riberolle maakt ondanks een gemiste start haar favorietenrol helemaal waar op het BK in Zolder

Het begin van een nieuw tijdperk? Na 15 jaar Sanne Cant heeft Marion Norbert-Riberolle de Belgische veldrittitel opgeëist. De 26-jarige genaturaliseerde Française miste haar start, maar geraakte niet in paniek en soleerde overtuigend naar de driekleur in Zolder. De geplaagde Laura Verdonschot verraste met zilver, het brons was voor Julie Brouwers.

Was het de druk als uitgesproken favoriete die haar zenuwachtig maakte? Marion Norbert-Riberolle werd meteen in de achtervolging gedrukt op wat haar BK moest worden, na 15 jaar Sanne Cant.

Riberolle liet zich vanop de eerste rij naar achteren drummen en ging tot overmaat van ramp ook nog eens ei zo na onderuit. Na een vroege passage door de materiaalpost begon de te kloppen vrouw vanop plek 15 aan haar inhaalrace.

Een dikke ronde later reed Riberolle alweer helemaal vooraan. Erop en erover dan maar: in het zwaardere slot van de tweede ronde legde ze er nog eens een laagje op en weg was ze.

Meteen reed de eenzame leidster een mooie bonus bij elkaar. Ondanks een schrikmoment bij de start was er niets te doen aan de dominantie van Marion Norbert-Riberolle.

Een halve minuut achter haar was het nog vooral spannend in de strijd om het zilver. De door een bekkenslagadervernauwing geteisterde Laura Verdonschot kon haar overwicht op Julie Brouwers pas in de slotronde helemaal uitspelen.

Goed voor een tweede zilveren plak op het BK op een rij voor Verdonschot. De nieuwe naam op de erelijst, dat is die van Marion Norbert-Riberolle. Zijn we opnieuw vertrokken voor een reeks van tal van jaren?

Bij de beloften was de Belgische titel in Zolder voor Sterre Vervloet, bij de elite zonder contract schoot oudgediende Joyce Vanderbeken nog eens raak.