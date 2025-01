Ruim een halve minuut voorsprong: toptalent Lars Peers domineert BK veldrijden bij eerstejaarsnieuwelingen

De tweede dag op het BK veldrijden in Heusden-Zolder is met een knal geopend door Lars Peers. Bij de eerstejaarsnieuwelingen vloog hij met overmacht naar de nationale titel. De Kempenaar had al na twee rondes een bonus van meer dan een halve minuut te pakken.

Zowat overal waar hij dit seizoen aan de start verscheen in het veld, was het prijs voor de 14-jarige Lars Peers. Het was dan ook geen verrassing dat hij het BK bij de eerstejaarsnieuwelingen vroeg naar zijn hand zette.

Na amper één - weliswaar razendsnel - rondje in Zolder had hij de concurrentie al ruim achter zich gelaten. Van 15 seconden voorsprong ging het naar een halve minuut en meer.

Aan zijn indrukwekkende palmares in de jeugdreeksen mag Peers nu ook een glansrijke Belgische titel in het veldrijden toevoegen. En het toptalent kan op meerdere terreinen uit de voeten.

Zo is hij regerend Europees kampioen in het mountainbike, meer bepaald in de shorttrack. Lars Peers, we onthouden de naam.

Tijl Vanhaverbeke en Mathiz Tielens mochten in de slotronde onderling uitmaken wie met het zilver mee op het podium stond. Tielens toonde zich in dat duel de sterkste, Vanhaverbeke troost zich met brons.