Roel Moors begint met knal aan tweede trainersperiode bij Giants: Groningen wordt met +40 punten naar huis gestuurd

(Op)nieuw aangeworven coach Roel Moors zette zijn ploeg vanaf de openingsminuut scherp neer: met een hoge intensiteit en agressieve verdediging over het hele veld. De Giants combineerden stevige defensieve druk met een uiterst efficiënte aanval, waardoor ze al snel een ruime voorsprong uitbouwden. Het eerste kwart eindigde op een dominante 38-13, mede dankzij een indrukwekkende reeks van 7 driepunters.

MVP

Michael Flowers was de absolute uitblinker van de avond. Met 26 punten, 5 driepunters, 8 assists en een efficiency van 38 was hij veruit de sterkhouder van Giants. Ondanks een sterke collectieve teamprestatie was het vooral Flowers, die de lijnen uitzette en zijn ploeg naar de overwinning leidde.