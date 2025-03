Verloren zoon Neymar keert na meer dan een jaar terug bij Brazilië: "Wij weten welke kwaliteiten hij heeft"

18 oktober 2023. Zolang is het geleden dat Neymar nog eens het shirt van de Goddelijke Kanaries droeg.



Toen viel de 128-voudig Braziliaans international tegen Uruguay uit met een gescheurde kruisband, waarna hij ook bij zijn Saoedische club Al-Hilal op een zijspoor belandde.



Deze winter keerde hij terug naar zijn jeugdliefde Santos, waar Neymar bij zijn aankomst vertelde dat hij nog één missie had: terugkeren naar de Braziliaanse selectie om het WK te winnen.



Na zijn heropleving in Brazilië, met 3 doelpunten en evenveel assists in 7 wedstrijden, is de 33-jarige vedette al geslaagd in het eerste deel van zijn missie.

Toch legt bondscoach Dorival de verwachtingen niet te hoog voor de terugkeer van Neymar. "Hij is nog onderweg naar zijn topvorm", klonk het bij de bekendmaking. "Maar wij weten ook welke kwaliteiten hij heeft."



Voor Brazilië en Neymar wachten er nu twee cruciale wedstrijden in de voorronde van het WK in 2026. Tegen Colombia (21 maart) en op bezoek bij wereldkampioen Argentinië (26 maart),



De Seleção zal de magie van de Braziliaanse topschutter aller tijden goed kunnen gebruiken. Want met amper 18 punten uit 12 duels, staan ze momenteel pas op een 5e plek. De top 6 kwalificeert zich voor het WK.