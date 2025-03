Ondanks pijnlijk verlies haalt Maxim De Cuyper het Team van de Week in de Champions League

De UEFA heeft de elf spelers bekendgemaakt die de grootste impact hadden tijdens de voorbije speeldag in de Champions League. Opmerkelijk genoeg haalt Maxim De Cuyper het team, ook al ging Club Brugge met 1-3 de boot in tegen Aston Villa.

Dat Club Brugge na de stuntzege in Atalanta met Ardon Jashari en Chemsdine Talbi twee spelers afvaardigde voor het Team van de Week van de Champions League was geen verrassing.



Maar dat Maxim De Cuyper de selectie haalt na de 1-3-nederlaag tegen Aston Villa is wel opzienbarend, ook al scoorde hij met een fraaie treffer de gelijkmaker.



"Maar hij heeft ook defensief zijn steentje bijgedragen", schrijft UEFA. "Dat blijkt uit zijn 9 balveroveringen en 4 onderscheppingen."



De Cuyper verkeert in goed gezelschap, met onder meer de Liverpoolse mirakelman Alisson Becker, PSV-beul Martin Odegaard, Beierse goaltjesdief Harry Kane en Barcelona-tandem Pedri en Raphinha.