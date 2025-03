Eritreeër Zeray houdt landgenoot Milan Donie (20) af in bergrit in Ronde van Rwanda

De jonge Eritreeër Nahom Zeray (22) heeft de zesde etappe van de Ronde van Rwanda gewonnen. De renner haalde het in een bergetappe van onze landgenoot Milan Donie (20). De renner van het Lotto Development Team rolde tien seconden later over de meet.

De zesde rit in Rwanda vertrok in Nyanza en kwam 131 kilometer later aan in de hoofdstad Kigali.

Onderweg kregen de renners een glooiend landschap voorgeschoteld, met hier en daar een beklimming van derde categorie.

Afsluiten moest het peloton doen op de top van de zwaarste beklimming van de dag: de Canal Olympia, een beklimming van eerste categorie.

Het gemiddelde stijgingspercentage was gedurende de vijf kilometer lange klim niet extreem hoog (6,8 procent), maar kende in de slotkilometer wel een veraderlijk gemiddelde van 9,3 procent.