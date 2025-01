Sanne Laurijssen stoomt in ijskoud Zolder naar de Belgische titel bij de junioren na spannende tweestrijd

Onafscheidelijk tot in het diepe slot, maar toen kraakte ze toch. Sanne Laurijssen maakte er samen met Zita Peeters een spectaculair duel van op het BK veldrijden in Heusden-Zolder. Tot Laurijssen haar concurrente er dan toch af kreeg en naar de juniorentitel knalde.

Niet de nieuwelingen, maar wel de junioren vrouwen mochten als allereerste het veld in duiken in Heusden-Zolder.



Door de ijskoude nacht lag het asfalt er nog te glad bij vroeg in de ochtend en dus werd de start van het BK met een uurtje opgeschoven. Net voor de U17 openden de junioren, met Sanne Laurijssen al snel op kop.

Renster na renster moest eraf, enkel Zita Peeters kon haar spoor volgen. Zij kroonde zich vorig jaar nog tot Belgisch kampioene bij de tweedejaarsnieuwelingen, Laurijssen eindigde vierde bij de junioren.

Even leek Melanie Lemmens er nog een driestrijd van te maken, maar ze bleef hangen op 10 seconden. Wat Laurijssen ook probeerde, ze kreeg Peeters evenmin losgegooid op het sneeuwparcours.

Tot in de diepe slotfase dan. Peeters moest in de vierde ronde toch passen en tevreden zijn met knap zilver. Sanne Laurijssen beslechtte het leuke duel in haar voordeel en mag de Belgische driekleur ophalen.