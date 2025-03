Wout van Aert sluit openingsweekend "meer tevreden" af in Kuurne: "Al waren we voor meer gekomen"

Geen tweede overwinning op een rij in Kuurne-Brussel-Kuurne voor Wout van Aert. Visma-Lease a Bike trok de sprintkaart van Olav Kooij, die 2e eindigde. "We hebben het geprobeerd", besloot Van Aert.

"Ik heb wel geprobeerd om in een ontsnapping te raken, maar het is niet gelukt. Ik vond het vandaag wel een betere koers van mezelf, daar moet ik tevreden mee zijn."

"Het was moeilijk om het verschil te maken vandaag", vatte Van Aert het samen. De winnaar van vorig jaar probeerde wel weg te raken, maar kreeg geen hulp. "Veel ploegen trokken de kaart van hun sprinter, maar toch was het een defensieve koers."

In de Omloop moest Wout van Aert vrede nemen met de 11e plek, in Kuurne-Brussel-Kuurne boog Olav Kooij het hoofd voor winnaar Jasper Philipsen.

Visma-Lease a Bike zette in het slot zijn geld op Olav Kooij. "We hadden Olav mee voor dit scenario. We rijden ook een goede finale als ploeg."

"Olav moest zijn meerdere erkennen in Philipsen en eindigt op een knappe 2e plek. Daar moeten we tevreden mee zijn. We hebben het geprobeerd."

Uiteindelijk hield Van Aert er een "meer tevreden" gevoel aan over dan na de Omloop. "Uiteraard waren we voor meer gekomen, maar we wisten dat dit scenario mogelijk was."