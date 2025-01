"Blij dat alles nu voorbij is": Met 2e plek op BK laat Laura Verdonschot periode vol pijn definitief achter zich

za 11 januari 2025 16:59

Geen mirakel voor Laura Verdonschot op het BK veldrijden. De 29-jarige renster wilde eindelijk in de voetsporen van Sanne Cant treden, maar een pijnlijke blessure stuurde haar plannen de laatste weken volledig in de war. Even twijfelde ze zelfs aan haar deelname, maar met de tanden op elkaar knokte ze zich toch een weg naar het zilver. "Al was het wel opnieuw vechten", vertelt Verdonschot, die nu even op de noodstop duwt.

Dit had haar BK veldrijden moeten worden. Laura Verdonschot was de gedoodverfde opvolger van Sanne Cant om de nieuwe Belgische kampioen te worden, maar door een bekkenslagadervernauwing in het linker- en rechterbeen kon onze landgenote niet op volle sterkte vertrekken vandaag. Vooraf hoopte ze toch op een "wonder" en in de beginfase van de wedstrijd ging ze - door een mindere start van concurrente Marion Norbert-Riberolle - ook voortvarend van start, maar op het einde van de rit moest ze toch vrede nemen met zilver. "Ik heb er het hoogst haalbare uitgehaald", was ze achteraf realistisch. "In het begin heb ik nog iets proberen te forceren, maar wanneer Marion (Norbert-Riberolle, red.) kwam aansluiten, wist ik dat het zeer moeilijk zou worden." "En wanneer ze dan ook nog eens een scherpe versnelling plaatste, heb ik me moeten herzetten en ging de focus volledig op die tweede plaats. Eigenlijk had ik vooraf niet gedacht dat die zilveren medaille nog zou lukken."

Ik ben inmiddels 29 jaar en het wordt tijd dat die trui eens rond mijn schouders hangt.