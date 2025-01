Marion Norbert-Riberolle weet hoe ze titel zal vieren: "Bickyburger met joppiesaus in de frituur"

Een Franse driekleur hing al in haar kast en na vandaag mag Marion Norbert-Riberolle ook een Belgisch exemplaar toevoegen aan haar collectie. De 26-jarige genaturaliseerde Française stak er in Zolder met kop en schouders bovenuit op het BK. "Ik wist dat ik rustig moest blijven", vertelde ze over haar pechvolle start.

Ook al was ze de topfavoriete, Marion Norbert Riberolle moest toch even naar de juiste woorden zoeken na haar eerste Belgische titel bij de profs.

"Wat dit nu betekent? Ik weet het niet. Dit moet het gevoel zijn dat Sanne (Cant) de laatste jaren beleefd heeft", reageerde de winnares.

"Dit is zo leuk en ik ben superblij", klonk het bij Norbert-Riberolle, die haar reputatie van pechvogel weer waarmaakte. Na een gemiste start zag het er even niet al te rooskleurig uit.

"In elke koers is het hetzelfde: ik ben een vrouw, in het dagelijkse leven ook, met veel stress. Het was een beetje boksen bij de start. Maar ik wist dat ik rustig moest blijven."

Norbert-Riberolle liet zich dan ook niet van de wijs brengen door een stuk voorwiel. "Het gebeurt elk weekend wel met mij", herhaalde ze nog eens.