"Bewijs van zijn megatalent": Ruben en Paul bewonderen BK van Thibau Nys, "de witte merel in de cross"

ma 13 januari 2025 06:06

De eerste van vele Belgische kampioenentruien? Thibau Nys imponeerde in Heusden-Zolder en werd op zijn 22e de op 2 na jongste winnaar ooit van het BK veldrijden. Ruben Van Gucht en Paul Herygers zien in Nys "de witte merel" die voor een boost zorgt in de cross: "Omdat hij een jonge kerel van 22 is die Europees en Belgisch kampioen wordt, niet omdat hij Nys heet."

Ruben: "Thibau Nys is voor de allereerste keer Belgisch kampioen geworden. Als op 2 na jongste ooit. Zegt die statistiek iets?" Paul: "Je kan er beter vroeg bij zijn dan bijvoorbeeld nooit of heel laat. 22 jaar, het ziet er allemaal rooskleurig uit." Ruben: "Het is een bewijs van zijn megatalent. Ik verwacht niet dat hij in het niets gaat verdwijnen, dit is maar het begin." Paul: "Hij heeft zoveel mogelijkheden, welke weg zal hij kiezen? Zal het lang duren voor hij begint te skippen in zijn crossformule? Ik heb ook ooit eeuwige trouw beloofd en je weet nooit wat er op je af komt." "De weg is nog altijd groter dan de cross, maar gelukkig is hij redelijk trouw aan het veld. En ik neem aan dat ook Sven Nys hem in het veldrijden wil houden."

Boost voor de cross

Ruben: "Vind je Thibau te streng voor zichzelf? Hij had meer overwinningen gewild, dan was het seizoen helemaal geslaagd." Paul: "Hij mag zich niet ongelukkig maken en zichzelf stress op leggen. Het is bewonderenswaardig hoe kalm hij wel blijft in de cross. Zoals toen hij niet wou overpakken bij Vanthourenhout."

Thibau Nys is de witte merel voor het veldrijden. En niet omdat hij Nys heet. Paul Herygers

Ruben: "Dat is het karakter van een kampioen. Hebben we een gedroomd BK gekregen dat een boost kan vormen voor de cross?"

Paul: "Toen we voor de start vroegen wie fan was van Thibau Nys, stak een halve zaal de hand op. Ik denk dat hij de witte merel is. Omdat hij een jonge kerel van 22 is die Europees en Belgisch kampioen wordt, niet omdat hij Nys heet." Ruben: "Heeft hij de perfectie benaderd in Zolder?"

Paul: "Op een bepaald moment nam hij slim het heft niet in handen door niet door te trekken. Natuurlijk kan je je afvragen of hij niet te veel met vuur gespeeld heeft bij de start. Dat kan problemen opleveren, maar hij reed met overschot rond."

Thibau Nys blinkt in zijn nieuwe kampioenentrui.

Nog een piek op het WK?